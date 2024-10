Air Europa vous permet de découvrir sa Classe Affaires Long-Courriers

La République Dominicaine :



● Santo Domingo - SDQ: vol quotidien.

● Punta Cana - PUJ: 3 vols/semaine (Lundi, mercredi et vendredi)

● Santiago de los Caballeros - STI: 2 vols/semaine (jeudi, samedi)



Le Venezuela :



● Caracas - CCS 5 vols/semaine. (Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche)



La Colombie :



● Bogota - BOG : vol quotidien

● Medellin - MED : quotidien sauf le lundi.



Le Pérou :



● Lima - LIM : vol quotidien



La Bolivie :



● Santa Cruz de la Sierra - VVI: 4 vols hebdomadaires. (Lundi, mardi et samedi)



Le Brésil :



● Sao Paulo - SAO : vol quotidien

● Salvador de Bahia - SSA : 3 vols/semaine* (Lundi, mercredi et vendredi)



L'Argentine :



● Buenos Aires - BUE : vol quotidien

● Cordoba – COR : 3 vols/semaine. (Mercredi, vendredi et samedi)



Les Etats Unis : Air Europa opère 2 destinations vers les Etats Unis.



● Miami - MIA : vol quotidien

● New York - NYC : 4 vols/semaine. (Mardi, jeudi, samedi et dimanche)





Nous opérons au départ d’Orly (*) et les connections pour les vols transatlantiques sont effectués dans la même zone (Terminal 1 & 2).