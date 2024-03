Air France-KLM : Milan - New York en... monocouloir A321neo ?

Cependant, et dans l’état actuel des choses, les vols long-courriers au départ de Milan Linate ne sont pas autorisés.



En effet, un décret limite les mouvements avions (décollages et atterrissages) à 18 par heure, mais aussi et surtout la distance des vols au départ de Linate ne doit pas excéder plus de 1 500 kilomètres, selon la dernière modification autorisée par la Commission européenne.



Un décret récemment modifié, car celui-ci n’autorisait que les vols vers les aéroports de l’Union européenne. Avec le Brexit, on a donc dû modifier une première fois le décret pour éviter l’arrêt des liaisons entre Linate et Londres.



Aussi, la longueur de la piste de l’aéroport italien ne permet pas l’exploitation de gros porteurs de type B777, B787, A330 ou A350.



Air France-KLM verrait donc d’un très bon œil une modification du décret pour permettre de faire sauter la restriction des vols à plus de 1 500 kilomètres.



Le décret a déjà été modifié une fois, pourquoi pas une nouvelle modification ?



Le Corriere della Serra précise que « des sources institutionnelles italiennes et européennes expliquent qu'il n'y a actuellement aucune discussion sur d'éventuelles modifications du décret Linate ».