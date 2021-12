Air France-KLM : commande historique, massive, groupée et ferme de 100 Airbus

Cela aura été la semaine des moyen - courrier Airbus au détriment de ceux de Boeing.



Il y eut d’abord l’annonce de la commande de la compagnie australienne Qantas avec 134 Airbus pour remplacer ses Boeing737 et puis, comme nous vous l’indiquions dès le milieu de semaine, le groupe Air France – KLM qui a annoncé et dévoilé hier soir les détails d’une très grosse commande et qui confirme là aussi l’abandon du Boeing 737 au profit de l’Airbus A.320 et A.321.



Les premières livraison sont attendues au cours du second semestre de l’année 2023. Si l’ensemble des observateurs n’avaient pas de doutes sur l’arrivée des Airbus au sein de la flotte moyen-courrier de KLM, la bascule opérée au sein de la compagnie Transavia France ne faisait pas l’unanimité.



La compagnie française, conformément à un modèle économique Low Cost tournait avec un seul type d’appareil, le 737, plutôt bien adapté, avec des équipages et mécaniciens qualifiés et, pour accompagner sa croissance, une version modernisée et assez performante : le Boeing 737 MAX était prêt à prendre le relais.



Dans une déclaration faite hier soir jeudi, Ben Smith, le PDG d’Air France KLM justifiait le choix « Airbus » en parlant d’avions plus efficaces moins polluants et réduisant les couts unitaires d’exploitation.



"Après de longues négociations et malgré de très bonnes offres de Boeing qui reste un partenaire important du groupe Air France – KLM, nous avons considéré que l’Airbus A.320 et sa famille est le meilleur choix d’un point de vue économique. Ces avions sont également très populaires chez nos clients et offrent un excellent confort" affirmait Ben Smith dans un message au personnel.



Et concernant ce contrat à plusieurs milliards au moment ou de l’aveu même du PDG d’Air France KLM, la situation financière du groupe reste fragile, ce dernier justifiait l’investissement ainsi : « Il faut agir maintenant. Ne pas se doter des avions les plus performants des à présent serait une vraie erreur pour le long terme’’