EXCLUSIF - Air France-KLM : très grosse commande d’avions imminente 🔑

La low cost Française va-t-elle abandonner son client Boeing pour Airbus ?



Difficile à dire quand les considérations économiques se télescopent à la politique et à la diplomatie.



"The A220 is absolutely amazing, there is nothing that comes close to it..."



Ainsi parlait Ben Smith, le Directeur Général d’Air France - KLM à propos du dernier né des moyen-courrier d’Airbus, tout comme lui d’origine canadienne, commandé par Air France et livré il y a quelques semaines après une commande passée en juillet dernier et qui portait sur 60 appareils.



Le renouvellement de la flotte moyen-courrier d’Air France est déjà en cours et les A220 ont déjà commencé à remplacer les "vieux" A318 et A319 de la compagnie française.



La compagnie pourrait également annoncer l’entrée dans sa flotte de l’A320neo pour commencer à remplacer certains vénérables A320 qui approchent les 20 ans d’âge.



Mais les besoins d’Air France - KLM ne s’arrêtent pas là et le groupe avait également lancé un appel d’offres pour le secteur moyen-courrier de KLM et la filiale française Transavia en plein essor malgré ou à cause de la pandémie.