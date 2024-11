Air France - KLM : la Taxe Chirac va impacter de 90 à 170M€ le résultat d’exploitation

Sur le 3e trimestre, le résultat d'exploitation s'est élevé à 225 millions d'euros par rapport à 188 millions d’euros l’année dernière, porté par des revenus plus élevés. L’impact des Jeux Olympiques sur Transavia France en juillet et août s’est chiffré à environ 35 millions d’euros.La mise en place des bagages cabine payants au deuxième trimestre a généré plus de 20 millions d'euros de recettes ce trimestre.