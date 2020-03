Air France annule tous ses vols vers Israël pour le jeudi 5 mars 2020

La rumeur et la crainte circulaient depuis quelques jours, Israël a pris les devants en devenant le premier pays à fermer ses frontières aux ressortissants français.Face à cette situation et au radicalisme du gouvernement israélien,Attention la mesure ne s'arrête pas seulement aux Français, mais aussi à toute personnesmême israélienne ayant séjourné dans plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse.