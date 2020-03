Israël : le pays ferme ses frontières aux citoyens français

Dans un communiqué publié dans la foulée, l'Ambassade d’Israël en France précise que " les ressortissants israéliens, ayant séjourné en France et rentrant en Israel à partir du 4 Mars 2020, sont instruits à respecter une période d'isolement de 14 jours en même temps qu'ils devront s'identifier auprès des autorités sanitaires ".



Pour les non-israéliens, l'Ambassade annonce que les voyageurs " ayant séjourné en France, à partir du 4 Mars 2020 ne seront pas autorisés à pénétrer sur le territoire israélien. A leur présentation aux frontières israéliennes, ces personnes seront dans l'obligation de retourner à leur point de départ ".



L'Ambassade d’Israël fini en comptant sur " la compréhension des citoyens français et qu'elle reste confiante quant aux fortes et amicales relations liant l'Etat d’Israël et la république française ".