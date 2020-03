Coronavirus : Air France propose le report des billets émis jusqu'au 31 mars 2020

En raison de l'évolution permanente de la situation sanitaire liée au coronavirus (covid-19), Air France propose le report à tous ses clients, détenteurs d'un billet Air France émis jusqu'au 31 mars 2020 inclus, quel que soit le type de tarif.



Ce report est valable jusqu'au 31 mai 2020, dans la même classe de réservation sur AF/KL/DL et toute compagnie partenaire, sans frais supplémentaire.



Il vient compléter les consignes spécifiques pour les voyages de/vers la Chine, la Corée, Singapour et l'Italie, mais ne les remplacent pas.



" Vous pouvez également reporter votre voyage au-delà du 31 mai 2020, changer de destination, ou annuler votre voyage auprès de votre point de vente. Dans tous ces cas, nous vous remettrons un avoir valable un an sur les vols AIR France et KLM. Cet avoir n'est pas remboursable ", précise la compagnie.