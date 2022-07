Air France lancera un vol Paris CDG - New York Newark Liberty

Air France renforce son programme de vols entre Paris et New York, aux Etats-Unis. A compter du 12 décembre 2022, la compagnie assurera toute l’année une liaison directe quotidienne entre), deuxième aéroport international desservant New York et sa région, situé à 30 km environ de Manhattan.Les vols seront opérés en Boeing 777-200 d’une capacité de 280 sièges (40 en cabine Business, 24 en Premium Economy et 216 en Economy) et équipés d’une connexion wifi.