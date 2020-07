Air France : le Private Channel avec Amadeus encore reconduit pour trois mois !

Le pilote de la série a été présenté au public à la fin de l'année 2018, alors qu'Air France voulait basculer l'ensemble de la distribution de billets sous la norme NDC.



Sauf qu'elle n'est pas encore technologiquement prête et trouve, à la dernière minute, une parade provisoire avec le GDS.



Depuis lors tout le petit monde du tourisme travaillait plus ou moins sereinement.



Puis le 23 juin 2020, avec Jean-Pierre Mas, lors d'une visioconférence des Enteprises du Voyage, le serpent de mer refait surface



" La solution NDC de la compagnie n'est pas prête, si aucune solution n'est trouvée entre nous et Amadeus, une surcharge de 12 euros par segment à partir du 1er juillet, sera appliquée. "



Et au lieu de négocier sur les mêmes bases, alors que le secteur est ébranlé par la pire crise de son histoire, Amadeus claque la porte et ne veut plus de cette solution provisoire.



" Amadeus a décidé de mettre fin au contrat de Private Channel qui le liait à Air France-KLM d’ici au 30 juin, " nous indiquait à la fin du mois dernier un attaché presse d'Air France.



La date fatidique approchant, les angoisses vont bon train. Mais à la dernière minute, un accord est trouvé pour une prolongation de la solution temporaire, à savoir le Private Channel, jusqu'au 10 juillet 2020.



Depuis lors, silence radio de l'ensemble des parties, jusqu'à ce vendredi 17 juillet 2020.



Un responsable d'une agence de voyages en ligne m'envoie un SMS disant : " le private channel est renouvelé pour trois mois, un accord a été trouvé tard dans la nuit. "



Une information depuis confirmée par Jean-Pierre Mas le président des Entreprises du Voyage.



" J'aurais préféré qu'une solution soit trouvée sur le long terme, mais c'est déjà ça... "



Alors que les bonnes nouvelles ne sont pas légion dans notre industrie, il faut savoir parfois se contenter du peu que nous avons, en attendant des jours meilleurs.



Et du côté d'Air France se profilent encore trois mois de travail pour réussir à mettre au point la fameuse et fumeuse norme NDC.



Surtout que selon nos informations, la responsable de son développement travaille à temps partiel... mais ça c'est une autre histoire.