Air Transat : la plus grosse promo de l’année

Les différentes options que vous pouvez proposer :

: notre tarif le plus bas, ne permettant aucune modification ni annulation et n’incluant aucun bagage enregistré.: notre tarif au meilleur rapport qualité-prix, permettant les modifications sans frais et l’annulation avec frais et incluant un bagage enregistré ainsi que la sélection de sièges standards gratuite.: le tarif offrant la plus grande flexibilité grâce à l’annulation et aux modifications sans frais, ainsi que de nombreux avantages comme deux bagages enregistrés inclus, des services prioritaires à l’aéroport et la sélection de tout type de siège selon la disponibilité.: notre tarif en classe Club au meilleur rapport qualité-prix, permettant les modifications sans frais et l’annulation avec frais, incluant deux bagages enregistrés ainsi que la sélection de sièges gratuite. Les passagers profitent aussi de services prioritaires à l’aéroport.: le tarif en classe Club offrant la plus grande flexibilité grâce à l’annulation et aux modifications sans frais, incluant deux bagages enregistrés ainsi que la sélection de sièges gratuite. Les passagers profitent aussi de services prioritaires à l’aéroport.