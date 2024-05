Air Transat : nos extras pour plus de confort à bord et notre programme de vols été ! Améliorez l’expérience de voyage de vos clients.

Découvrez toutes les options existantes pour un vol encore plus agréable.



Rédigé par Air Transat le Lundi 13 Mai 2024

La sélection de sièges



Allée, hublot, avec plus d'espace pour les jambes, à l’avant de la cabine ? Avec la présélection de sièges, garantissez à votre client une meilleure expérience de vol.



La présélection, disponible à partir de 47€, peut se faire jusqu’à 24 heures avant le départ de chaque vol sur notre site



Pensez à réserver le plus rapidement possible pour obtenir le siège demandé !

Plusieurs choix possibles :



✔ Pour un voyage en toute simplicité, optez pour le siège standard : divertissement personnalisé avec écrans tactiles individuels et port USB pour charger les appareils électroniques.

✔ Pour un voyage en duo ?

Pensez à nos sièges deux par deux qui offriront plus d’intimité (disponibles sur certains appareils uniquement).

✔ Pour les plus pressés ?

Optez pour un siège à l’avant de la cabine : services de repas et débarquement plus rapides. Ces sièges offrent aussi l’avantage d’être situés dans un environnement moins bruyant.

✔ Pour les personnes de grande taille ? Proposez à votre client de lui réserver un siège avec plus d'espace pour les jambes, la garantie d’un voyage dans les meilleures conditions.



Pour plus de privilèges et de services en classe Économie, proposez l’Option Plus. En optant pour l'Option Plus, les passagers de la classe Économie bénéficient d’un bagage enregistré supplémentaire, de la sélection de sièges et de services prioritaires à l’aéroport :



○ 1 bagage additionnel enregistré de 23 kg

○ Services prioritaires : enregistrement à un comptoir exclusif, embarquement, passage aux contrôles de sécurité et livraison des bagages

○ Sélection des sièges offerte jusqu’à 24h avant le départ

○ Trousse Confort : écouteurs, couverture, masque de repos



Réservations jusqu’à 24h avant le départ du vol, sur www.airtransat.fr ou via notre Helpdesk au 0 820 000 649.



La possibilité de choisir son plat à l’avance pour les passagers de notre classe Club



Pensez à recommander à vos clients de précommander leur choix de plat/petit-déjeuner jusqu’à 72h avant le départ de leur vol sur

L’application mobile Air Transat L’application mobile guide et accompagne le voyageur à chaque étape de son voyage !



A partir de l’application, votre client aura accès à tous les éléments afin de préparer au mieux son voyage, tels que :



● Consulter les détails de sa réservation (dates de voyage, franchise de bagages, documents exigés…)

● Ajouter des services à bord

● Procéder à son enregistrement en ligne

● Obtenir sa carte d’embarquement électronique

● Vérifier le statut de son vol…



Encouragez vos clients à télécharger gratuitement l’application Air Transat sur leurs appareils Apple et Android. Gratuit, ce compagnon est indispensable pour un voyage réussi et est offert en anglais et en français.



Notre programme de vol pour l’été 2024 ! Paris > Montréal jusqu'à 14 fois par semaine, bi quotidiens

● Paris > Toronto : vols quotidiens

● Paris> Québec : jusqu’à 4 vols par semaine



● Bâle-Mulhouse > Montréal jusqu’à 2 vols par semaine



● Bordeaux > Montréal : jusqu’à 6 vols par semaine

● Lyon > Montréal : Jusqu'à 7 vols par semaine

● Marseille > Montréal : Jusqu'à 7 vols par semaine



● Nice > Montréal : jusqu’à 3 vols par semaine

● Nantes > Montréal : jusqu'à 5 vols par semaine

● Toulouse > Montréal : jusqu’à 5 fois par semaine



Depuis notre hub de Montréal des connexions sont possibles vers d’autres villes canadiennes comme Toronto, et également en partage de code avec Porter Calgary, Vancouver.



Connexion possible vers d'autres villes canadiennes via notre hub de Montréal

Consultez votre GDS ou

Nous contacter Help desk agences

0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) |



Service commercial

Nadège Bourrassé - Directrice des ventes

01 55 09 42 15 |



Steeve Melon – Technico commercial

01 55 09 42 22 |



Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est

06.63.36.33.30 |



Yves Zammit – Attaché commercial Sud-Est

06 78 31 73 26 |



Christophe Delpech - Attaché commercial Sud-Ouest

06.42.92.04.58|



Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest

06.19.89.86.35 |



Service groupes

Laetitia Leleu, Assistante commerciale

