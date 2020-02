Airbnb passe dans le rouge sur les 9 premiers mois de l'année

Selon le Wall Street journal, citant des sources internes, Airbnb a enregistréau cours des 9 premiers mois de 2019, contre un bénéfice de 200 millions de dollars un an plus tôt.Le spécialiste de la location entre particuliers a connu une hausse de ses coûts selon les informations du quotidien national américain et dédié plus de 100 millions de dollars par an à la mise à niveau en termes de technologies et d’administration.D'après The Information, les coûts marketing progressent également creusantLa plateforme va aussi consacrer une enveloppe de 150 millions de dollars pour scanner ses 7 millions d’inscriptions sur la plateforme et mettre en place de nouveaux process de sécurité.A noter qu'Airbnb dispose d’un capital social de 3 milliards de dollars. Ces résultats interviennent alors l'entreprise se prépare à entrer en bourse.