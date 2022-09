Airbnb s'associe à l'OT du Grand Reims pour une campagne 100% digitale

Airbnb et l’Office de Tourisme du Grand Reims s’associent promouvoir, au travers d’une campagne de communication 100% digitale, " les multiples facettes de la ville, son art de vivre singulier et ses trésors méconnus, incarnés par des hôtes rémois " indique un communiqué de presse.



Cette campagne mettra en avant, avant le 30 septembre, quatre idées de séjours à travers quatre week-ends thématiques offerts par l’Office de Tourisme du Grand Reims et Airbnb.



Dans le cadre de ce partenariat et en complément de cette campagne, Airbnb partage à l’Office du Tourisme du Grand Reims un ensemble de données sur l’offre d’hébergement disponible.