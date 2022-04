Airbus engrange une commande de 80 appareils

" Nous saluons sa vision et sa clairvoyance en garantissant les futures positions de livraison de ces actifs les plus désirables dans le segment des monocouloirs, maintenant et à plus long terme, " a confié Christian Scherer, le responsable du commerce international d'Airbus.



Cette annonce intervient après la publication du bilan du constructeur pour mars 2022. Durant le dernier mois, Airbus a effectué 63 livraisons à 38 clients, pour 104 commandes enregistrées.



Le nombre net de livraisons depuis le début de l’année de 140 appareils, reflète une réduction de 2 livraisons enregistrées en décembre 2021 (2 A350-900 AEROFLOT) pour lesquelles un transfert physique n’a pas été possible en raison de sanctions internationales.