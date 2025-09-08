Alain Hebras nommé directeur commercial de Wagram Voyages

En 2014, il rejoint Europcar en tant que chef des ventes pour le Sud-Ouest, avant d’évoluer vers des responsabilités nationales : responsable des ventes France Sud, responsable des partenariats agences de voyages, puis directeur des ventes indirectes France. Son passage de plus de dix ans chez Europcar Mobility Group lui a permis de développer une expertise en management commercial, partenariats et développement du réseau B2B.



En juillet 2025, Alain Hebras prend la direction commerciale de Wagram Voyages. Basée à Levallois-Perret.