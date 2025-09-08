Alain Hebras nommé directeur commercial de Wagram Voyages

Wagram Voyages a renforcé ses équipes avec l’arrivée d’Alain Hebras en tant que directeur commercial.
Ce professionnel reconnu du secteur du voyage d’affaires dispose de plus de vingt-cinq années d’expérience au sein de grandes entreprises internationales et françaises.
Son parcours l’a conduit d’Havas Voyages à American Express, puis à Europcar Mobility Group, où il a occupé plusieurs postes stratégiques.
Ce professionnel reconnu du secteur du voyage d’affaires dispose de plus de vingt-cinq années d’expérience au sein de grandes entreprises internationales et françaises.
Son parcours l’a conduit d’Havas Voyages à American Express, puis à Europcar Mobility Group, où il a occupé plusieurs postes stratégiques.
Alain Hebras a eu un parcours dans plusieurs entreprises spécialistes du voyage d'affaires
Autres articles
-
RSE : le voyage d'affaires plus vert en 2024 ? 🔑
-
Voyages d'affaires : comment les TMC anticipent l'année 2024 ? 🔑
-
Label Positive Company : "La RSE est une opportunité, un vecteur de business" 🔑
-
Voyage d'affaires : toujours pas de ruée vers la Chine🔑
-
Wagram Voyages : "2022 est l'année de réajustement, la révolution est pour 2023"
Alain Hebras a débuté sa carrière dans le secteur des voyages d’affaires dès le milieu des années 1990. Il a d’abord travaillé comme BTC Manager chez Havas Voyages Affaires à Roubaix, puis à Aix-en-Provence pour Havas Voyages American Express.
En 1999, il rejoint American Express Voyages d’Affaires en tant que Sales and Business Development Manager, avant de devenir Regional Sales Manager pour la région Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées.
Après près de douze ans chez American Express, il crée en 2012 Optim-Travel, une structure de conseil spécialisée, qu’il dirige pendant près de trois ans.
En 1999, il rejoint American Express Voyages d’Affaires en tant que Sales and Business Development Manager, avant de devenir Regional Sales Manager pour la région Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées.
Après près de douze ans chez American Express, il crée en 2012 Optim-Travel, une structure de conseil spécialisée, qu’il dirige pendant près de trois ans.
Alain Hebras : plus de 10 ans chez Europcar
En 2014, il rejoint Europcar en tant que chef des ventes pour le Sud-Ouest, avant d’évoluer vers des responsabilités nationales : responsable des ventes France Sud, responsable des partenariats agences de voyages, puis directeur des ventes indirectes France. Son passage de plus de dix ans chez Europcar Mobility Group lui a permis de développer une expertise en management commercial, partenariats et développement du réseau B2B.
En juillet 2025, Alain Hebras prend la direction commerciale de Wagram Voyages. Basée à Levallois-Perret.
En juillet 2025, Alain Hebras prend la direction commerciale de Wagram Voyages. Basée à Levallois-Perret.