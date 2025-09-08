TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Alain Hebras nommé directeur commercial de Wagram Voyages

il a rejoint l'entreprise en juillet 2025


Alain Hebras est nommé au poste de directeur commercial de Wagram Voyages. Il a rejoint l'entreprise en juillet 2025.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

Alain Hebras rejoint Wagram Voyages - Photo LinkedIn
Alain Hebras rejoint Wagram Voyages - Photo LinkedIn
Aerticket
Wagram Voyages a renforcé ses équipes avec l’arrivée d’Alain Hebras en tant que directeur commercial.

Ce professionnel reconnu du secteur du voyage d’affaires dispose de plus de vingt-cinq années d’expérience au sein de grandes entreprises internationales et françaises.

Son parcours l’a conduit d’Havas Voyages à American Express, puis à Europcar Mobility Group, où il a occupé plusieurs postes stratégiques.

Alain Hebras a eu un parcours dans plusieurs entreprises spécialistes du voyage d'affaires

Autres articles
Alain Hebras a débuté sa carrière dans le secteur des voyages d’affaires dès le milieu des années 1990. Il a d’abord travaillé comme BTC Manager chez Havas Voyages Affaires à Roubaix, puis à Aix-en-Provence pour Havas Voyages American Express.

En 1999, il rejoint American Express Voyages d’Affaires en tant que Sales and Business Development Manager, avant de devenir Regional Sales Manager pour la région Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées.

Après près de douze ans chez American Express, il crée en 2012 Optim-Travel, une structure de conseil spécialisée, qu’il dirige pendant près de trois ans.

Alain Hebras : plus de 10 ans chez Europcar

En 2014, il rejoint Europcar en tant que chef des ventes pour le Sud-Ouest, avant d’évoluer vers des responsabilités nationales : responsable des ventes France Sud, responsable des partenariats agences de voyages, puis directeur des ventes indirectes France. Son passage de plus de dix ans chez Europcar Mobility Group lui a permis de développer une expertise en management commercial, partenariats et développement du réseau B2B.

En juillet 2025, Alain Hebras prend la direction commerciale de Wagram Voyages. Basée à Levallois-Perret.

Lu 165 fois

Tags : wagram voyages
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Jalisco
Dernière heure

Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)

Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e

Alain Hebras nommé directeur commercial de Wagram Voyages

Recherche d'hôtels : TBO.com dévoile son outil "IA Smart Search"

Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

AKILANGA DMC & EVENTS - Conseillers Vendeurs spécialistes voyages sur-mesure BtoB et BtoC H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAMAR/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Agent de réservation H/F - CDI - (Lyon (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !
Partez en France

Partez en France

Noël 2026 au Puy du Fou : le retour tant attendu !

Noël 2026 au Puy du Fou : le retour tant attendu !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal

Le Quai d'Orsay conseille de reporter tout projet de voyage au Népal
Production

Production

"Vos Voyages 2025-2026" : Salaün Holidays lance deux nouvelles gammes de circuits

"Vos Voyages 2025-2026" : Salaün Holidays lance deux nouvelles gammes de circuits
AirMaG

AirMaG

Air France : comment obtenir le wifi gratuit à bord ?

Air France : comment obtenir le wifi gratuit à bord ?
Transport

Transport

10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?

10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Recherche d'hôtels : TBO.com dévoile son outil "IA Smart Search"

Recherche d'hôtels : TBO.com dévoile son outil "IA Smart Search"
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Carine Le Saux nommée directrice commerciale du Domaine du Paris Country Club

Carine Le Saux nommée directrice commerciale du Domaine du Paris Country Club
HotelMaG

Hébergement

Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e

Paris : Belinda &amp; Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)

Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias