Albanie - découverte d'une région inexplorée avec Breathe in Travel

La mobilité, l’autonomie, et l'assistance restent au cœur de l'approche de l’agence afin de privilégier le contact direct pour offrir un service personnalisé et attentif.



Les formules proposées offrent une flexibilité inégalée où les transports sont encore peu développés.



Tout en favorisant une déconnexion totale, les agents de voyage restent toujours disponibles via un système d’assistance.



L’hospitalité des habitants des Balkans transparaît dans les voyages proposés afin d’immerger les voyageurs dans la vie locale, privilégiant des hébergements chez l'habitant ou des chambres d’hôtes pour une expérience authentique et chaleureuse.