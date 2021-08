Alexandre Espitalier-Noël : "Solea se prépare à une rentrée à haute intensité"

TourMaG.com - Comment voyez-vous la reprise et quels en sont les principaux enjeux, selon vous ?



Alexandre Espitalier-Noël : Malgré les faux espoirs et autres rechutes que nous avons connus durant 1 an et demi, je reste un éternel optimiste.



Solea est déjà en ordre de bataille depuis des mois et se prépare à une rentrée à haute intensité. Il est toutefois clair que nous allons naviguer à vue entre ouvertures et fermetures temporaires de destinations, bonnes & mauvaises surprises, même si la direction donnée par le gouvernement envers les clients vaccinés me semble apporter un réel espoir.



Il y des places à prendre et Solea sera au rendez-vous d’autant que nous sommes maintenant un acteur « des îles » bien plus global avec l’élargissement de notre production.



TourMaG.com - Les Ressources Humaines vont-elles jouer un rôle axial dans la relance de l'industrie du tourisme ?



Alexandre Espitalier-Noël : Cela dépendra des décisions prises durant la crise et de leurs impacts. Nous avons eu la chance de pouvoir garder une belle dynamique pendant cette période et en avons profiter afin d’améliorer nos process par des formations et différentes task force que nous n’aurions jamais eu le temps de mettre en place.



J’ai souhaité par ailleurs un réel redémarrage au niveau des équipes dès le mois de Juin afin que la rentrée de septembre soit une simple formalité.