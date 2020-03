Alitalia pourrait refuser l'embarquement aux passagers sans masque respiratoire

La mesure entre en vigueur avec effet immédiat et fait partie des protocoles de lutte contre l'infection qui ont été adoptés par Alitalia conformément aux dispositions des autorités compétentes.



Alitalia pourrait donc refuser l'embarquement aux passagers qui ne seront pas en possession des dispositifs de protection individuelle.



La Compagnie recommande aux voyageurs de porter un masque respiratoire de protection également dans les aéroports et lors de l'embarquement et du débarquement des avions.



Cette nouvelle procédure de sécurité fait suite à d'autres mesures extraordinaires adoptées par Alitalia pour protéger la santé des voyageurs et des employés, y compris notamment par la réorganisation du service à bord.



En outre, afin de limiter la propagation de COVID-19, Alitalia a augmenté les activités de nettoyage sur l'ensemble de sa flotte, avec une désinfection et un assainissement quotidiens de toutes les surfaces dans les cabines des avions.