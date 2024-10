Allez chercher le soleil des Caraïbes à Miami avec MSC Croisières

Une croisière depuis Miami offre la possibilité de visiter la capitale survitaminée de la Floride et ses nombreux attraits touristiques : les plages de Miami Beach et South Beach, le quartier aux couleurs latines de Little Havana, les fresques de street-art à Wynwood et même de se rendre dans les célèbres Everglades non loin de là !



Votre croisière vous amènera à la découverte de nombreux pays des Caraïbes ou d’Amérique centrale. Au Mexique, profitez de votre escale sur l’île de Cozumel pour faire de la plongée sous-marine et vous rendre à « Chankanaab », un écoparc bordant un lagon qui offre des grottes sous-marines peuplées de dauphins, de lamantins et de tortues de mer.



Aux Bahamas, la capitale Nassau dévoile de nombreuses plages de sable fin, des activités aquatiques mais aussi ses petites maisons colorées qui seront un magnifique spot pour des photos originales.



Parmi les attraits ayant longtemps attiré les visiteurs en Jamaïque, on compte le reggae, le rhum, les plages somptueuses, la cuisine épicée, la campagne verdoyante et luxuriante, et surtout, Falmouth, l'une des villes géorgiennes les mieux conservées des Caraïbes, située sur la côte nord de l'île. Ne manquez pas d'observer le contraste entre les plus vieux édifices du centre-ville, à savoir la tour de l'horloge, le marché victorien, le palais de justice et la demeure Vermont House, qui datent de la fin du 18ème siècle et le port de construction récente. Adonnez-vous également au plaisir du rafting sur une embarcation en bambou sur la Martha Brae.



Enfin, que serait une croisière aux Caraïbes sans une escale à Ocean Cay MSC Marine Reserve ? Une île privée pas comme les autres, une destination unique où les passagers sont sensibilisés à l'importance de la préservation des océans et des récifs coralliens. Ocean Cay a été transformée pour recréer un environnement durable favorisant la biodiversité.