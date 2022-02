Alliance France Tourisme : Anne Pruvot nommée vice-présidente

Anne Pruvot, Directrice Générale de SNCF Connect & Tech a indiqué : « (...) Avec la reprise progressive, l'enjeu est aussi de permettre aux touristes étrangers de découvrir et redécouvrir la France et cela passe par la simplification de l'accès aux voyages en France. La part croissante de la digitalisation de l'offre est majeure pour leur proposer des solutions clés en main pour aller à la découverte de la France. »



Diplômée de HEC, Anne Pruvot a consacré 25 années de sa vie professionnelle à accompagner les entreprises françaises et internationales des secteurs de la mobilité, du transport et du tourisme dans la transformation de leurs modèles.



Elle entre en 1995 chez Accenture, où elle pilote d’importants programmes de transformation numérique, de e-commerce, de marketing et de distribution. Devenue managing director en 2005, elle est membre du comité exécutif d’Accenture France de 2010 à 2016, à la tête du secteur Produits.



En 2017, elle rejoint Oliver Wyman en tant que Partner, chargée de la transformation numérique pour les secteurs des transports et des services. Au cours de ses missions successives, elle a accompagné à de nombreuses reprises les projets de la SNCF, du lancement des premières versions du site Voyages-sncf.com (devenu OUI.sncf puis SNCF Connect) à la définition de la feuille de route numérique du groupe SNCF.