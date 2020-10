Altares : 47 défaillances d'agences de voyages au 3e trimestre 2020

Sur les 9 premiers mois de l'année le nombre de défaillance d'agences de voyages atteint 47, contre 31 en 2020. Sur l'ensemble du secteur en y ajoutant les voyagistes et les services de réservations et activités connexes, le nombre de procédure atteint 59, contre 60 en 2020.



Thierry Millon, directeur des études Altares souligne concernant l'ensemble des entreprises tous secteurs confondus : « Malgré un rebond de 16 % au 3e trimestre, le PIB reste 5 % en-deçà de son niveau d’avant crise. Et pour autant, a l’instar des données qu’Altares relève depuis le début de l’année, les défaillances d’entreprises sont extraordinairement contenues.



Depuis janvier, les tribunaux ont prononcé 24 000 ouvertures de procédures collectives, soit le plus bas niveau de défaillances depuis plus de 30 ans. L’Etat, qui a très tôt mis en place des mesures de soutien (chômage partiel, PGE, report des cotisations et aménagement des règles de cessation de paiement, etc.) a permis aux entreprises de tenir le choc, jusqu’à maintenant.



Plusieurs signaux nous alertent cependant, en particulier la proportion grandissante de liquidations directes, révélatrice d’entreprises qui ont sans doute trop attendu pour se déclarer en cessation. »