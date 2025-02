Amadeus : Carol Borg nouvelle directrice financière

Avant cela, elle était directrice financière de Lightsource bp Renewal Energy au Royaume-Uni, un leader mondial du marché dans le développement, l'acquisition et la gestion à long terme de projets solaires à grande échelle et de solutions énergétiques intelligentes. Carol Borg a supervisé la maturation et la transformation des processus et des capacités financières et de gouvernance de l'entreprise, ce qui a récemment conduit à l'acquisition complète de l'organisation par bp.En plus de son expérience récente chez QinetiQ et Lightsource bp, Carol Borg a passé une dizaine d'années chez VESTAS, leader des énergies renouvelables, à divers postes de direction financière.Originaire d'Australie, elle a vécu et travaillé dans quatre pays différents, dont l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Australie. Elle sera basée à Madrid et relèvera directement du président-directeur général d'Amadeus, Luis Maroto . Elle occupera également un poste au sein du comité exécutif de l'entreprise.