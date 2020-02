Amadeus : une nouvelle acquisition pour améliorer la gestion des compagnies aériennes

Par la même occasion, le GDS va intégrer Amadeus Sky Suite, le nouveau logiciel équivalent de Microsoft office ou CRM pour les compagnies, à la plateforme aérienne d'Amadeus.



Les transporteurs auront accès à des logiciels d'optimisation et de simulation des réseaux, la planification de la fréquence et de la capacité, la planification et l'anticipation des réseaux et une plateforme de développement de programmation des vols.



Par la même occasion, une nouvelle division sera créée chez Amadeus (Amadeus Sky Suite), comprenant 90 salariés et pilotée par Renzo Vaccari qui occupait un poste similaire chez Optym.



« L'expertise de pointe d'Optym dans le domaine des technologies d'aide à la décision et d'optimisation, complète le vaste portefeuille de produits, l'expertise technique et la couverture mondiale d'Amadeus pour servir les plus grandes compagnies aériennes au monde » affirme Renzo Vaccari, responsable de Sky Suite chez Amadeus.



« Nous pensons que toutes les compagnies aériennes dans le monde peuvent optimiser leurs programmes et augmenter la rentabilité des réseaux avec notre technologie révolutionnaire. »