Amérique centrale : vers la création d'un nouveau hub aérien

L’aéroport du Pacifique n’est pas seulement un terminal aérien ; c’est une porte d’entrée vers le développement, le tourisme, l’investissement et le développement économique de toute la région de l’Est,

Le Salvador a mis en œuvre diverses réformes et politiques pour améliorer son climat de l'investissement. Des conditions favorables, telles qu'un régime fiscal intéressant et un environnement macroéconomique stable, ont été essentielles pour attirer les investisseurs étrangers (...).



En termes de tourisme, cette combinaison d’avantages tenant à ses infrastructures et à son fuseau horaire, doublée d’un large éventail de ressources touristiques (mer et soleil, écotourisme, tourisme de nature et d'aventure), en fait une destination attrayante, compétitive et à fort potentiel en termes de rendement de l’investissement,

" a expliqué Nayib Bukele (voir message sur X plus bas).Le tourisme connait une vitalité particulière dans ce petit Etat." a expliqué l'ONU Tourisme.