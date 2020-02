Antigua-et-Barbuda : Royal Caribbean Int. va construire un "Royal Beach Club"

Royal Caribbean International et le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, avec l'aide du consulat général d'Antigua-et-Barbuda, ont signé un accord pour la construction du premier Royal Beach Club.



Ce club sera exclusivement réservé aux passagers de la compagnie et sera situé sur un tronçon d'un peu moins d'un kilomètre sur une plage. Piscine, bar, cabanes et plages privée, barbecues, musique live mais aussi activité telles que le jet-ski, le paddle ou encore la plongée en apnée... seront proposés aux voyageurs.



« Le Royal Beach Club offrira à nos passagers une journée de plage inoubliable » a déclaré Michael Bayley, Président et Directeur Général du groupe Royal Caribbean International.



La compagnie s'est engagée à faire débarquer le 3 novembre 2020, les passagers du Symphony of the Seas qui accostera dans le nouveau port de la capitale insulaire St. John's. Ce sera le premier navire de la classe Oasis à visiter l’île.