Antilles : Corsair ouvre une ligne Bordeaux - Pointe-à-Pitre

A noter que tous les vols sont en connexion avec des vols régionaux opérés par son partenaire Air Antilles.



Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes. Dans le cadre de l'offre Totale Sérénité, tous les billets sont actuellement modifiables/remboursables sans frais jusqu'en mars 2022.



Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : « Notre ambition est de proposer aux habitants de la région Bordeaux et de la Nouvelle Aquitaine un accès direct aux destinations des Outre-mer.



Nous sommes très confiants dans le succès de cette ligne, les premières semaines de vente sont déjà un grand succès ! »



Pour Simon Dreschel, Président du Directoire de l'Aéroport de Bordeaux l'arrivée de Corsair et de cette nouvelle ligne régulière vers un département français d'Outre-mer « ouvre un champ des possibles pour le territoire. Ce lien entre la Nouvelle Aquitaine et la Guadeloupe est une opportunité fantastique de développer les échanges entre les Antilles et notre région, dont la communauté antillaise est l'une des plus importantes de France, et de renforcer les nombreuses relations culturelles. »