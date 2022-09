Antoine Cariou nommé directeur général de Tourisme Bretagne

Antoine Cariou prendra la direction de Tourisme Bretagne, le 20 octobre 2022.



Expert dans le service et le conseil aux entreprises, il était jusqu’alors co-fondateur de Be-Lobster, société de conseil, où il accompagnait la transformation organisationnelle, managériale et digitale des entreprises et organisations.



A travers ces activités, il a œuvré au côté de nombreux acteurs du tourisme et de l’attractivité territoriale, aussi bien publics que privés.



Au sein de Tourisme Bretagne, Antoine Cariou aura pour mission de " poursuivre le travail mené depuis plusieurs années en faveur d’un tourisme responsable, choisi, ouvert et innovant ", indique le Comité régional du tourisme de Bretagne dans un communiqué.



Succédant à Audrey Legardeur, il " aura en charge d’accompagner le développement d’un tourisme résolument inscrit dans les transitions qu’elles soient environnementales et climatiques, digitales ou sociétales et poursuivre notre mission commune : celle de renforcer l’attractivité de la Bretagne en tant que destination touristique responsable et d’exception ."