Appart'hôtel : Numa Group s'implante à Paris Une première implantation en France

Numa Group va ouvrir un premier appart'hôtel à Paris pour l'été 2024, à l'heure des Jeux Olympique.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 5 Septembre 2023





Le Groupe, présent dans 10 pays et 27 grandes villes poursuit son expansion à l'échelle européenne avec plus de 4 500 unités.



L'établissement est un ancien hôtel, qui compte 40 chambres pour 78 lits. Il est situé entre le canal Saint-Martin et le parc des Buttes Chaumont.



NUMA Group un concept entièrement digitalisée



Ce qui fait la spécificité des établissements du groupe, c'est que le parcours client est digitalisé : le check-in, le check-out notamment mais aussi l'accès aux chambres via les smartphones.



" Nous avons numérisé 80 % de nos processus internes, notamment les réservations, l'attribution des logements, l'entretien des propriétés, la comptabilité... " indique le groupe sur son site internet.



"Ces solutions technologiques innovantes permettent d’offrir à ses clients une expérience de classe internationale tout en réduisant ses coûts d'exploitation de 60 % par rapport à un hôtel traditionnel " précise un communiqué de presse.



Les NUMA Boutique Apartments sont aussi équipés d'une connectivité WiFi à haut débit.



Tanguy Lormier, directeur de l'expansion du groupe NUMA, déclare: " Nous sommes très heureux d'annoncer le modèle de réussite de NUMA en France avec notre première propriété dans la ville cosmopolite de Paris. La France a le plus grand volume de tourisme au monde et Paris est la destination la plus populaire d’Europe.



La capitale française s'inscrit donc parfaitement dans le concept de NUMA et constitue le point de départ idéal pour notre croissance sur le marché français ."



L'ouverture de ce premier établissement parisien n'est qu'une première étape. A long terme, le groupe cible une douzaine de villes françaises.



