Après un été 2020 record, Yescapa rachète son concurrent allemand

Yescapa a quintuplé en 2020 son bénéfice opérationnel atteint en 2019 et est désormais rentable. L'entreprise bordelaise ne pouvait pas rester sur ces seules bonnes notes.



Alors qu'elle terminait l'année en 3e place sur le marché allemand, Yescapa a fait l'acquisition de son concurrent allemand SHAREaCAMPER, second acteur outre-Rhin qui disposait d'une flotte deux fois supérieure à la sienne sur ce marché clé.



SHAREaCAMPER a été créé en 2015 et a connu une bonne traction sur l’Allemagne dès son lancement. Forts de ces résultats, ils ont levé un total de 2,74 millions d'euros et ont ouvert leur service en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Avec désormais une flotte de plus de 10 000 véhicules, Yescapa renforce son leadership en Europe.



" Nous sommes très fiers de cette acquisition qui va nous permettre de tripler notre offre de véhicules à louer en Allemagne. Cette reprise du second acteur du marché germanique sera un formidable accélérateur pour Yescapa sur ce marché clé, " Benoit Panel, président et co-fondateur de Yescapa.



Bonne route à eux...