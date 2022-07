Ascott fait l'acquisition d’Oakwood Worldwide

Il existe d'importantes synergies entre Ascott et Oakwood, compte tenu de la complémentarité de nos implantations et de nos offres de produits.



Nous avons l'intention de nous appuyer sur la solide réputation et l'héritage de la marque Oakwood, notamment sur les marchés d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Nord et d'Amérique du Nord,

L'hébergement n'échappe pas à la concentration, d'après crise.Ascott vient de finaliser l'acquisition d’Oakwood Worldwide, auprès de Mapletree Investments Pte Ltd." Kevin Goh, le PDG d'Ascott International.