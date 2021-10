Asiana quittera Star Alliance et sera fondue dans Korean Air

Autrefois concurrentes, Korean Air et Asiana, deux acteurs majeurs des liaisons entre France et Asie de l’Est, avancent leur projet de fusion annoncé en novembre 2020. Les deux compagnies proposent déjà un service d’émission de billets et d’enregistrement commun. D’autre part, le plan d’intégration post-fusion (PMI) vient d’être finalisé et validé par la Korea development bank, et sa finalisation est prévue pour 2024.



Avant cette date, les autorités de la concurrences de 3 pays (5 ayant déjà donné leur accord) doivent donner leurs avis. « Tout devrait être validé d’ici la fin de l’année », indique Ludovic Froidure, directeur commercial Europe de l’Ouest de Korean Air. « Une fois la fusion actée, Asiana deviendra une filiale de Korean Air, et elle sortira de Star Alliance. Puis, dans un délai de 2 ans, le nom Asiana disparaîtra et la fusion sera totale. Les objectifs principaux sont l’amélioration de la compétitivité et la synergie de coûts par l’intégration des branches opérationnelles », précise-t-il.



Le nouveau mastodonte du transport aérien mondial ainsi obtenu revendiquera une flotte de 248 avions auxquels s’ajoutent 128 commandes en cours (165 appareils + 90 options pour Korean, 83 appareils + 38 options pour Asiana). Sur le papier, il s’agira alors de la 10e compagnie aérienne mondiale.