Korean Air prend d'importantes mesures pour lutter contre le coronavirus

Pour permettre un meilleur contrôle de la propagation de l'épidémie, une équipe d'intervention d'urgence a été formée, un processus approfondi a été établi pour prévenir toute possibilité d'infection du personnel.



De plus, Korean Air annonce avoir renforcé le niveau de désinfection des cabines depuis le 30 janvier pour les avions ayant volé vers la Chine.



Les produits de confort tels que les couvertures et les oreillers ne seront pas fournis, et les repas en vol, pour les vols retour depuis Hong Kong, Pékin, Taipei et Shanghai, qui sont généralement fournis sur place, seront chargés au moment du départ d'Incheon.