Asie et Pacifique : l'OMT prévoit une baisse de 9 à 12% des arrivées

L'organisation souhaite préparer la reprise et appelle à un soutien financier et politique de l'industrie. Elle demande aux gouvernements et organisations internationales à faire du tourisme une priorité dans les plans et les actions de relance.



Le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili a indiqué "les petites et moyennes entreprises représentent environ 80 % du secteur du tourisme et sont particulièrement exposées".