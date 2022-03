Asie sud-est : vers un retour à la normale en 2024 ?

Toujours d'après GlobalData, la région qui connaissait une belle croissance de son nombre d'arrivée avant crise pourrait viser les 142 millions de visiteurs internationaux 2024.



" Alors que les pays membres procèdent à des réouvertures progressives et que les voyages commencent à reprendre dans le monde entier, nous prévoyons que les flux entrants augmenteront à un taux de croissance annuel de 10,7% entre 2022 et 2024, contre les 136,9 millions en 2019, " d'après le communiqué.



Cette reprise est rendue possible par une plus grande coopération entre les 10 États membres en matière de promotion, mais celle-ci peut être compromise par les difficultés des Chinois à pouvoir revoyager.



La stratégie 0 covid du géant asiatique pourrait avoir des conséquences sur l'Asie du sud-est.