Atelier Voyages Porticcio lance les secrets de l'Atelier !

"Nous affichons complet"

La crise liée au covid-19 n'a pas freinéCréée en 2016 et basée sur la rive Sud du golfe d'Ajaccio, l'agence s'est très vite tournée vers la production "maison".Dès 2017, les deux fondateurs ont pris le risque d'affréter des vols au départ d'Ajaccio. Après un premier succès en Israël, ils ont depuis chaque année, proposé de nouvelles destinations.Leur recette : des séjours 5 jours et 4 nuits en demi-pension (sauf sur l'Egypte et le Canada 7 jours 6 nuits) , avec des excursions et une attention particulière portée à l'hôtellerie (4 et 5 étoiles).Mais en mars 2020, la planète se confine covid-19 oblige. Comme tout le monde, Atelier Voyages Porticcio se met en pause forcée et se voit contraint de reporter trois voyages : le Canada, la Jordanie et la Turquie (Istanbul).Ce n'est que partie remise !se réjouit Dounia Munda.