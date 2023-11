Atout France : 9ème édition des rencontres BtoB France Méditerranée

Ce sera l’occasion pour eux de proposer un tourisme plus accessible et plus inclusif, tout en incarnant une offre touristique française plus durable

Avec France Méditerranée, Atout France réunit 220 acteurs du tourisme cette année à Toulon. Grâce au programme conçu par les équipes d’Atout France en partenariat avec le Comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Office de tourisme Provence Méditerranée de Toulon, c’est l’offre et la demande qui se rencontrent pour favoriser les échanges, les partages d’expériences et les opportunités d’affaires.

On y retrouvera, qui auront l’opportunité de rencontrer des tour-opérateurs venus de(Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Croatie, Slovénie, Monténégro, Turquie, Israël, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar et Liban), de proximité et moyen-courrier qui représente environ 19 millions d’arrivées touristiques accueillies en France en 2022.Ce workshop permettra aussipour consolider l’attractivité de la destination France, avec l’arrivée des Jeux olympiques et Paralympiques, 2024 . "" nous dit Atout France dans un communiqué.» annonce, Caroline Leboucher , Directrice générale d’Atout France.