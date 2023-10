Dans le Sud-Est, des réservations en hausse pour les vacances de la Toussaint

Après l’accélération de la fin de l’été, le tourisme en région Sud connait un bel engouement en septembre et en octobre notamment grâce à la

En septembre, le taux d’occupation dans l’hôtellerie s’établit à 77%. Sur les 15 premiers jours d’octobre, le taux atteint 73%. C’est 3 points de plus qu’en 2022. Pour le mois de novembre, le taux de réservation est en avance de +3 points.

Hôtels comme locations touristiques enregistrent, en ce mois d’octobre 2023, un bon taux d’occupation en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Coupe du Monde de Rugby et la venue du pape à Marseille s'est réjoui François de CANSON le président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’ADN Tourisme dans un communiqué.La tendance est aussi importante pour les nuitées réservées dans, qui sont en avance de +22% en octobre 2023 par rapport à 2022 et de +8% en novembre 2023 vs 2022, selon l'outil d'analyse statistique de la location courte durée en France, AirDNA Selon Flux Vision Tourisme, les principaux visiteurs de la Région Sud durant les vacances de la Toussaint arriveront de Paris, puis des départements du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de l'Isère et des Alpes-Maritimes. Quant aux touristes internationaux, ils viennent principalement d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-Uni, d'Espagne et de Belgique.