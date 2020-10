Toulouse : 10 activités pour les vacances de la Toussaint

Les Jardins de la Ligne

Derniers-nés des jardins toulousains, les Jardins de la Ligne ont été créés en hommage aux pilotes de l’Aéropostale et nous font voyager, comme eux, à travers 3 continents. Situés entre La Halle de La Machine et L’Envol des Pionniers, ils longent la piste historique d'où ont décollé les pionniers de l'aviation commerciale et retracent cette fabuleuse aventure humaine et industrielle. Sur 3 hectares, paysages et ambiances rappellent les 3 continents survolés. Chaque jardin évoque un des 8 pays traversés grâce aux essences végétales, aux sols, aux rochers, aux couleurs et à la topographie. Plein d’espace pour se prendre pour un aventurier et faire Toulouse-Valparaiso, le temps d’un après-midi.



L’Envol des Pionniers

Hommage aux hommes et aux avions qui ont fait l’histoire du site de Montaudran, le parcours de visite retrace les débuts de l’aviation et la fabuleuse épopée des lignes Latécoère et de l’Aéropostale. Accessoires, maquettes, hologrammes, une exposition animée par des personnages-acteurs fait appel à tous les sens. Ces 700m2 de découverte de légendes de l’aviation accueillent dès le 16 octobre une exposition consacrée au papa du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, à l’occasion du 120e anniversaire de sa naissance. Un aventurier du ciel dont les exploits accompagneront ceux des aviateurs en herbe dans ce lieu de mémoire et d’exploration. Embarquement dans un Bréguet XIV, pour une expérience immersive : vent, bruits, survol des Pyrénées et quelques secousses en prime !



Aeroscopia

Quel meilleur terrain d’exploration que d’immenses espaces remplis d’avions ? Chez Aeroscopia, tout est pensé pour transformer en aventure la découverte de ces stars du ciel : Concorde, Super Guppy, A300B, A380 et bien d’autres. A pied ou en simulateur, dans les hangars ou sur les tarmacs, les visiteurs ont accès à une incroyable sélection de vedettes volantes. Un parcours pensé pour les petits et les grands, pour s’émerveiller et faire décoller ses vacances !



Le Zoo African Safari

Envie de dépaysement ? Direction le Zoo d’African Safari. En périphérie de Toulouse, deux circuits sont à explorer : la Réserve africaine en voiture et le Parc à pied. Eléphant, girafe, hippopotame ? Panda roux, jaguar, suricate, tapir ou perroquet ? Il y en aura toujours un pour montrer le bout de son nez, il s’agit de bien le repérer. Une sortie tout-terrain, qui séduira toute la famille. Des animations Otaries et Oiseaux sont organisées régulièrement pendant les vacances, ainsi que des nourrissages commentés de plusieurs espèces.