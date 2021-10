Vacances de la Toussaint : les locations de vacances ont le vent en poupe !

Selon les données de réservations de PAP Vacances les vacances de la Toussaint sont plébiscitées par les Français. L'opérateur enregistre + 54,8 % de réservations en 2021 par rapport à 2019.



La tendance est aussi à la hausse pour les réservations en gîtes pour les Français : déjà 41% de taux d’occupation en octobre (+ 10 points vs 2019 et + 6 points vs 2020) et 15% en novembre (+ 6 points vs 2019 et + 8 points vs 2020).



Pour PAP Vacances, toutes les zones progressent : mer (+47,8%), montagne (+13%) et même les villes +46,5% : une première depuis un an et demi.



La campagne affiche la plus forte progression avec un hausse de +125%.



Chez les Gîtes de France on retrouve également la campagne et le littoral. Le top 5 des destinations est le suivant : Auvergne Rhône Alpes ; Bretagne ; Occitanie ; Normandie et Nouvelle Aquitaine.



Comme le souligne PAP Vacances, si les Français sont plus nombreux à partir, ce n'est pas forcément pour faire des kilomètres depuis leur domicile. De fortes progressions sont à noter pour le site spécialisé dans la location saisonnière pour les régions situées à trois ou quatre heures de voiture maximum de la région parisienne : Centre-Val-de-Loire + 181,8 %, Bourgogne-France-Comté + 105,3 %, Pays-de-la-Loire + 96,8 %.



Trois autres destinations s'illustrent particulièrement pour ces vacances de la Toussaint 2021 selon PAP : le Grand-Est (+ 78,1 %) tiré, dans le détail, par l'Alsace et les Vosges ; l'Île-de-France (+ 72,6 %) grâce à la reprise de la vie culturelle rendue possible par le passe sanitaire (musées, théâtres, etc.) ; et la Corse.