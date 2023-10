JO 2024 : l'« équipe de France de l’Aérien » va remporter une médaille d'or d'office 🔑

L’équipe vit donc bien, comme dirait le coach ?



Plutôt bien je dirais, à la lumière de ce gros briefing organisé récemment au siège de la DGAC dans le cadre des Etats de l’air, l’association des diplômés de l’ENAC ( Ecole Nationale de l'Aviation Civile ).



Dans cette grande « causerie d’avant-match », ça se parle franchement entre partenaires, on se dit les choses, on évoque ses forces, ses faiblesses, ses hantises.



Damien Cazé, directeur général de la DGAC, reconnait la forte pression quasi quotidienne du Gouvernement et concède quelques récents ratés sur l'accueil de délégations, suite à une mauvaise coordination.



« On est moins bon sur le moyen terme », avoue de son côté le groupe Paris Aéroport.



« L’A1 et ses voies réservées aux délégations et aux taxis me font très peur quant à l’accessibilité des personnels Air France aux aéroports. Ça m’empêche de dormir » déclare Anne Rigail, la directrice générale d’Air France.



« Prépare-nous un plan B !, Muscle ton jeu » semble-t-elle demander à son coéquipier du groupe Paris Aéroport, telle la fameuse adresse d’Aimé Jacquet à son joueur, pendant la coupe du monde 98.



On s’encourage aussi, tous ensemble en évoquant la très bonne gestion des bagages à Roissy cet été, après un épisode calamiteux il y a deux ans. « Meilleure performance historique pour la gestion des bagages d’Air France cet été à Roissy », se félicite Anne Rigail.



Il y aura aussi quelques bottes secrètes, comme la gestion des délégations et des athlètes le jour du grand retour à la maison après la cérémonie de clôture et dans un lieu mystérieux pour l’instant. Un secret bien gardé pour l’instant.



Enfin, l’équipe doit se motiver aussi.



Concernant un démonstrateur de taxi volant qui devrait évoluer entre Le Bourget, Roissy et Paris pendant les JO, même le policé directeur général de la DGAC en a parlé comme dans un vestiaire et s’est un peu lâché : « Les concurrents étrangers ont investi des milliards de dollars, mais ils savent qu’on est en train de les griller ! Oui on va les griller ! »