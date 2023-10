Emploi JO 2024 : encore des postes à pourvoir !

"Je fais partie de l'équipe !"

Pour accompagner la structuration de cette filière et préparer collectivement

une coopération inédite entre les branches professionnelles

le Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion et les opérateurs de compétences Afdas et AKTO a pris corps à travers l’EDEC « Grands évènements culturels et sportifs ».



Il se concrétise aujourd’hui par le lancement d’une campagne de promotion des métiers sans lesquels ces évènements ne pourraient exister.

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, une grande campagne de promotion des métiers de l'organisation et du tourisme a été lancée.tel est le slogan pour favoriser notamment l'emploi pour le JO 2024. » explique Bruno LUCAS , Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’InsertionHommes et femmes œuvrent en amont de ces événements pour les préparer, annoncer, approvisionner, nettoyer et coordonner chaque aspect.D'autres se consacrent à l'hébergement et à la restauration des visiteurs tout au long de la manifestation.