Atout France : une carte interactive sur les marchés internationaux pour anticiper la reprise

Cette carte interactive permet précise Atout France d’appréhender pour chaque pays étudié l’impact du virus Covid-19 sur l’évolution :

- des mobilités internationales vers la France,

- du marché touristique et de la distribution,

- des capacités aériennes de la France vers les principaux marchés et de ceux-ci vers la France,

- des mesures sanitaires prises par les autorités,

- des mesures économiques et sociales adoptées par les autorités, et susceptibles d’avoir un impact sur le pouvoir d’achat et la demande.



Ce dispositif est enfin complété par "une analyse qualitative des recherches relatives aux « voyages en France » effectuées sur internet."