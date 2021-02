Atream acquiert la résidence Nemea à Levallois-Perret

Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity, annonce avoir signé l'acquisition d'une résidence hôtelière NEMEA 4* située à Levallois-Perret (92).



Cette opération a été réalisée pour le compte de la SCPI Atream Hôtels, SCPI dédiée à l'immobilier hôtelier.



La résidence est située à Levallois-Perret, à proximité de la ligne 3 du métro et des lignes de Transilien J et L.



Ouverte en début d'année, la résidence NEMEA compte 42 unités 4 étoiles et propose de multiples services : un rooftop aménagé, une salle de fitness, un sauna et une laverie automatique.



L'acquisition de cet actif certifié BREEAM est assortie d'un bail long-terme, avec le groupe NEMEA qui gère sur l'ensemble du territoire 70 résidences.