Au-delà de la vallée de la Loire, il y a des châteaux proclame la Sarthe

Les collectivités territoriales et les associations ont encore un mois pour répondre à l’appel à projets et faire en sorte que les châteaux de la Sarthe sortent davantage de leur anonymat.



Le département est beaucoup focalisé sur Le Mans et ses courses automobiles, alors même que la stratégie touristique de l’agglomération vise à mettre davantage en avant son riche passé qui remonte au moins au IIIe siècle, date à laquelle ont été érigées les première enceintes romaines.



Aujourd’hui, 1 700 ans plus tard, un pan de 500 mètres de cette muraille résiste encore et a vu défiler les époques, dont la période faste des Plantagenêt, maison royale qui fut l’une des plus influentes du XIIe au XVe siècle, régnant tour à tour sur Jérusalem, l’Angleterre, l’Irlande, la Germanie ou Chypre.