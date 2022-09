Appli mobile TourMaG



Australie : Quels sont les délais pour obtenir un working visa ?

Envoyer à un ami Partager cet article

La procédure à suivre pour obtenir un working visa en Australie peut prendre un temps variable selon différents paramètres. Voici ce qu’il faut retenir.



Vous pouvez obtenir un working visa pour prendre le large vers l’Australie et travailler pendant vos vacances. Découvrez les délais d’obtention de ce visa.

Rédigé par Roland Affo le Mardi 6 Septembre 2022

En combien de temps peut-on obtenir un working visa pour l’Australie ? Pour travailler en Australie, il est possible de choisir d’obtenir un working visa. Encore appelé Permis Vacances Travail (PVT), ce document s’adresse aux jeunes personnes désireuses de travailler et d’étudier dans le pays des kangourous. Elles doivent néanmoins respecter certaines conditions.



De même, l’obtention de ce document délivré par le ministère de l’Intérieur du gouvernement australien requiert de suivre une procédure bien définie qui peut être relativement rapide ou longue. Voici ce qu’il faut savoir sur les délais pour obtenir un working visa.



Les conditions d’éligibilité pour demander un Working Holiday Visa



Toutefois, même si la nationalité du demandeur lui permet de demander ce visa, il doit encore remplir d’autres critères d’une grande importance :



● Être âgé de 18 à 30 ans inclus (35 ans pour les Canadiens et les Français) ;

● Avoir un passeport valide ;

● Ne pas avoir préalablement bénéficié du programme (sauf exception pour une seconde ou une Troisième Demande) ;

● Ne pas avoir de personne à charge ;

● Disposer de ressources financières nécessaires (l’équivalent de 3 500 €) ;

● Souscrire à une assurance ;

● Répondre aux critères de santé de l’Immigration australienne.



Le coût de ce visa pour étudier et travailler est fixé à 485 dollars américains. Ce prix peut toutefois augmenter.

Pour obtenir un Working Holiday Visa en Australie (WHV), il faut nécessairement y être éligible. Cela passe d’abord par la possession de l’une des nationalités autorisées à participer à ce programme.Toutefois, même si la nationalité du demandeur lui permet de demander ce visa, il doit encore remplir d’autres critères d’une grande importance :● Être âgé de 18 à 30 ans inclus (35 ans pour les Canadiens et les Français) ;● Avoir un passeport valide ;● Ne pas avoir préalablement bénéficié du programme (sauf exception pour une seconde ou une Troisième Demande) ;● Ne pas avoir de personne à charge ;● Disposer de ressources financières nécessaires (l’équivalent de 3 500 €) ;● Souscrire à une assurance ;● Répondre aux critères de santé de l’Immigration australienne.Le coût de ce visa pour étudier et travailler est fixé à 485 dollars américains. Ce prix peut toutefois augmenter.

La procédure à suivre et les documents à fournir Les ressortissants des pays autorisés à participer au Working Holiday Visa (WHV) doivent apporter des preuves légales de leur éligibilité pendant la procédure de demande de cette autorisation. Les durées de traitement des demandes sont variables.





Les pièces administratives requises Les pièces administratives nécessaires pour ce programme sont principalement :



● La preuve de fonds ;

● Le passeport ;

● L’assurance santé ;

● La garantie de retour.



Une fois en possession de ces documents légaux, le demandeur peut suivre le processus requis pour obtenir un working visa.



Avec sa population essentiellement urbaine de plus de 20 millions d’habitants, ce pays n’est pas qu’une belle destination de voyage. En effet, il a également de bonnes offres de travail.



La procédure d’obtention



D’ailleurs, le working visa est électronique. La première étape de cette démarche se déroule généralement comme suit :



1. Aller sur

2. Choisir les options « Visa applicants » puis « How to apply » ;

3. Créer un Compte ;

4. Remplir minutieusement le questionnaire ;

5. Effectuer le paiement en ligne pour valider la demande ;

6. Recevoir un numéro TRN de transaction à garder jalousement pour suivre son dossier.



Après un temps de traitement variable selon le cas, le résultat est envoyé par e-mail.

Le processus de demande se passe en deux étapes : la phase de la demande en ligne et la phase de réponse. S’il est possible de faire cette demande par courrier en remplissant un formulaire papier, la solution en ligne est beaucoup plus simple et rapide.D’ailleurs, le working visa est électronique. La première étape de cette démarche se déroule généralement comme suit :1. Aller sur le site officiel de l’Immigration en Australie ;2. Choisir les options « Visa applicants » puis « How to apply » ;3. Créer un Compte ;4. Remplir minutieusement le questionnaire ;5. Effectuer le paiement en ligne pour valider la demande ;6. Recevoir un numéro TRN de transaction à garder jalousement pour suivre son dossier.Après un temps de traitement variable selon le cas, le résultat est envoyé par e-mail.

Les délais pour obtenir un working visa en Australie



Il faut noter que les réponses favorables arrivent généralement avec un document appelé « Visa Grant Notification Application ».



À compter du jour de réception de l’approbation, le bénéficiaire du programme dispose d’1 an (12 mois) pour



Toutefois, sur la base d’autres critères spécifiques, il est possible d’obtenir un working visa jusqu’à 1 ou 2 reprises respectivement pour un total de 2 et 3 années passées en Australie.

Il faut une semaine en moyenne pour obtenir un working visa en Australie. Toutefois, le délai d’obtention de ce visa peut prendre quelques heures seulement ou encore jusqu’à près de 1 mois.Il faut noter que les réponses favorables arrivent généralement avec un document appelé « Visa Grant Notification Application ».À compter du jour de réception de l’approbation, le bénéficiaire du programme dispose d’1 an (12 mois) pour partir pour l’Australie . Ce visa d’une durée de 1 an prend effet à partir du moment de l’arrivée sur le territoire Australien.Toutefois, sur la base d’autres critères spécifiques, il est possible d’obtenir un working visa jusqu’à 1 ou 2 reprises respectivement pour un total de 2 et 3 années passées en Australie.

Lu 194 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Découvrez les 15 nouveaux établissements qui font briller la collection d’Hôtels & Préférence ! Voyage : quelles assurances pour être bien couvert ?