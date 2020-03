Australie : tous les voyageurs devront s'isoler 14 jours

Depuis le dimanche 15 mars 2020 ; tous les passagers arrivant en Australie devront s'isoler pendant 14 jours à compter de leur arrivée. En outre, les navires de croisière en provenance de ports étrangers sont interdits d'arrivée dans les ports Australiens pendant les 30 jours suivants.



Par ailleurs, les rassemblements statiques non essentiels de 500 personnes ou plus (c'est-à-dire les rassemblements de personnes se trouvant à proximité immédiate pendant de longues périodes) seront interdits à compter du dimanche 15 mars 2020.



Les mesures temporaires, y compris les restrictions aux frontières pour les voyageurs en provenance de Chine, d'Iran, de la République de Corée et d'Italie, restent en place et seront réexaminées sur la base des meilleurs conseils de santé publique disponibles.



Des alertes aux voyageurs sont également en place pour un certain nombre d'autres pays.



Tous les aéroports australiens sont ouverts et, à l'exception des vols en provenance et à destination de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Sud et de l'Italie.