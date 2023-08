Avec ITA Airways envolez-vous au départ de Paris et de Nice

Les passagers qui souhaitent se détendre ou travailler en toute tranquillité avant leur vol, peuvent profiter des salons multi-compagnie des aéroports de Paris à CDG 2F, à Paris Orly T2 et à Nice T2 au salon Infinity dans la zone Schengen.



Conditions d'accès : les salons sont réservés aux clients de la classe affaires, aux membres Premium et Executive du programme de fidélisation Volare et aux membres Elite Plus Skyteam au départ de toutes les destinations desservies par ITA Airways.



A l’aéroport de Rome Fiumicino : Piazza di Spagna, accessible en zone d’embarquement E ; le Hangar Lounge, disponible en zone d'embarquement du Terminal 1, et le salon Piazza del Popolo, en zone d'embarquement E31-44, au Terminal 3.



A l’aéroport de Milan Linate, le salon Piazza della Scala, se situe en zone d'embarquement Schengen.



Tous ces salons offrent un accès internet gratuit en Wi-Fi et des espaces adaptés pour travailler en toute quiétude, ainsi que des buffets avec snacks et collations tout compris.



Il est possible d’acheter son accès salon via les agences de voyage ou sur notre site au prix de 35€ par personne.