Avec SpeedMedia vous nous indiquez la cible, on se charge de viser dans le mille

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Afin d’accompagner toujours au plus près ses clients, SpeedMedia lance des nouvelles offres d’accompagnements Marketing et Digital sur de nombreux canaux de communication, on-line et web-to-store. Les agences, réseaux et TO peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel : leurs clients.

Rédigé par SpeedMedia le Lundi 10 Février 2020

Pilotées, managées ou accompagnées, les offres de supports de communication proposées par SpeedMedia s’adaptent aux besoins ainsi qu'aux ressources humaines et budgétaires de l’agence ou du réseau.



Un argument de choix qui permet ainsi de se concentrer sur le cœur de métier mais également de prendre la main au fur et à mesure de l’accompagnement pour une totale liberté et une continuité des efforts mis en place.

Un site bien géré, c’est bien, avec des visiteurs, c’est mieux ! Votre site est opérationnel, il faut maintenant communiquer auprès de votre zone de chalandise. Nous établissons avec vous, suivant votre clientèle cibles, objectifs et budget, le plan de conquête le mieux adapté.



Concentrez-vous sur votre métier, nous vous aidons pour le reste. Nous mettons en place des campagnes de communication et de conquêtes selon vos cibles et vos typologies d’offres. Zone de chalandise, types d’offres, promotion de contenu, amélioration de votre présence, de votre visibilité, support au référencement, détection des prospects, ciblage de vos actions, augmentation du trafic de votre site… selon la formule choisie, nos offres regroupent de multiples pratiques usant de différentes actions sur les canaux digitaux.

Les Kits en trois formules magiques Les agences, réseaux ou TO ont le choix entre trois types de formules :



- Le Kit accompagné : Les experts de SpeedMedia soutiennent les équipes ou les collaborateurs dédiés au Web et à la communication digitale de l’agence. Ils réalisent certaines actions essentielles au développement de la conquête clients.

Dans ce cadre, le site de l’agence est mis à jour en tenant compte de nombreux paramètres tels que la zone de chalandise, la saisonnalité, les CSP recherchées ou les tranches d’âges attendues. Le tout, dans le respect de la politique de distribution de l’agence, du réseau ou du TO.



- Le Kit managé : L’agence confie à SpeedMedia la gestion et la communication digitale d'une partie plus importante de son site et de sa visibilité pour le développement de sa conquête digitale.

En complément de ce qui est déjà proposé avec le Kit accompagné, nos équipes gèrent des actions spécifiques de conquête sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherches.



- Le Kit piloté : L’agence donne la gestion totale de sa visibilité et notoriété digitales. Elle se contente de transmettre ses directives à son chef de projet SpeedMedia. Ce dernier mettra en oeuvre, avec l'ensemble de nos experts, en fonction des budgets alloués, les solutions pour tendre vers l’objectif final : développer le chiffre d'affaire.

En complément des promesses du Kit managé, le Webmastering complet du site de l’agence est piloté par SpeedMedia qui fournit également les analyses et suivis.



Avec les solutions de SpeedMedia votre agence prendra son envol à la conquête de son marché.

Il est grand temps de nous rencontrer !



- Jean-Christophe PLANCKE, Directeur Commercial :

- + 33 (0)4 72 68 83 90

- Ou sur notre site : N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :- Jean-Christophe PLANCKE, Directeur Commercial : jc.plancke@speedmedia.fr - + 33 (0)4 72 68 83 90- Ou sur notre site : https://www.speedmedia.fr

Lu 217 fois Notez

Dans la même rubrique : < > EURAM - nouveaux tarifs, nouvelle offre ! SpeedMedia présente Resalink : Coffre-fort de mots de passe SSO et comparateur d’offres B2B