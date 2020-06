Avenir transport aérien : le Scara favorable à un tarif minimum couvrant les taxes et redevances

Dans un communiqué, le Scara applaudit la décision du gouvernement autrichien va imposer un prix de vente minimum pour les billets d’avion afin de lutter contre le dumping social et environnemental dans le secteur aérien.



Il s’agit de combattre la pratique de nombre de compagnies aériennes qui consiste à publier des prix d’appels inférieurs au coût des taxes et redevances qui servent à financer le fonctionnement des aviations civiles et la sûreté en aéroports.



Aujourd’hui, la vente de billets d’avion pour une somme inférieure au total des taxes et redevances dues n’est pas interdite car elle ne relève pas de la vente à perte.(*)



Il n’en demeure pas moins que cette pratique a induit au fil du temps des comportements aberrants sur le marché : instillation d’une culture low-cost extravagante chez le consommateur, guerre des prix chez les opérateurs, délocalisation des compagnies aériennes pour rechercher les coûts sociaux et fiscaux toujours plus bas.



Avec pour résultat, la consolidation du secteur aérien autour de compagnies aériennes de moins en moins nombreuses et de plus en plus imposantes, œuvrant à se débarrasser de toute concurrence pour pouvoir ensuite imposer leurs tarifs, forcément plus élevés.



Au bout du compte, c’est le consommateur qui se retrouve berné, lui qui par d’ailleurs exige le paiement d’indemnités déraisonnables en Europe en cas de retard ou d’annulation d’un vol (règlement européen UE261) sans relation avec le prix du billet qu’il a acheté (parfois bien en-dessous de son prix de revient).